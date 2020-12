Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées à différents degrés dans 13 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures à l’échelle nationale, a indiqué, dimanche, un bilan de la Gendarmerie nationale. Les accidents en question ont été enregistrés à Adrar, Batna, Béjaïa, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Guelma, M’sila, Mascara, Oran, Boumerdes, Ghardaïa et Relizane. Concernant le trafic de psychotropes, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi 1241 comprimés psychotropes de différentes marques dans les wilayas d’Oum El Bouaghi et d'Adrar, saisi un véhicule et arrêté 3 individus, précise la même source.

Les mêmes unités ont saisi dans des opérations distinctes, 16.562 unités de boissons alcoolisées, 363 kg de viande de volaille, 28 kg d’abats de poulet, 96 bouteilles de gel hydroalcoolique, 102.570 masques de protection médicale et 4300 porte-masques, et quatre (04) véhicules.

Ils ont également arrêté 03 individus dans les wilayas de Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Constantine et Mascara, selon la même source.

La Gendarmerie nationale a arr êté, en outre, 04 ressortissants africains à Adrar et un citoyen algérien qui facilitait leur séjour illégal en Algérie.

4 candidats à l’émigration clandestine et deux (02) passeurs ont été arrêtés par la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Béjaïa et Annaba, avec la saisie de 04 sacs à dos contenant des vêtements, souligne le document.

Par ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale d’Alger ont arrêté deux (02) individus en possession de 72 faux billets de banque en coupures de 500 DA, de 1000 DA et de 2000 DA et saisi le véhicule utilisé dans l’opération.