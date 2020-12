Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, dimanche, la société algérienne à promouvoir la valeur de solidarité pour en faire un mécanisme de travail ancré dans la vie quotidienne en vue de prêter main forte aux catégories vulnérables en toutes circonstances. Dans un communiqué publié, dimanche, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée le 20 décembre, le CNDH a appelé les acteurs de la société civile à "promouvoir la valeur de solidarité pour en faire un mécanisme de travail quotidien en vue de prêter main forte aux catégories vulnérables et éradiquer la pauvreté", incitant les jeunes "à réfléchir à de nouveaux moyens efficaces pour ancrer la culture de solidarité dans la société, en vue de la faire valoir notamment en temps de crises et de catastrophes".

La crise sanitaire induite par le nouveau coronavirus a démontré clairement l'importance de la solidarité et de l'entraide dans la lutte contre la pandémie, notamment envers les catégories vulnérables, a souligné la même source, précisant qu e la solidarité humaine est une valeur profondément ancrée dans les traditions et la culture du peuple algérien et son patrimoine civilisationnel". A cette occasion, le Conseil a rappelé la solidarité agissante du peuple et de l'Etat algériens avec les peuples opprimés encore sous emprise coloniale, à l'instar des peuples palestinien et sahraoui, appelant la communauté internationale à être plus solidaire avec ces peuples pour leur permettre d'exercer leurs droits à l'indépendance et à l'autodétermination.

Le CNDH a également exhorté la communauté internationale à faire preuvre de solidarité humaine dans la lutte contre la pandémie (Covid-19), afin de garantir des vaccins efficaces de manière équitable pour en faire profiter les pays de la méditerranée et ceux à faibles revenus, en concrétisation de cette noble valeur.