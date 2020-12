La livre britannique baissait fortement lundi après la fermeture des frontières du Royaume-Uni à cause d'une nouvelle variante du coronavirus qui pousse les investisseurs vers les valeurs refuge comme l'or et le dollar. Lundi matin, la livre britannique cédait 2,00% face au dollar, à 1,3253 dollar pour une livre, et 1,57% face à l'euro, à 92,09 pence pour un euro.

La nouvelle variante du coronavirus, particulièrement contagieuse, a poussé le gouvernement britannique à confiner Londres et une partie du sud du pays.

Les frontières ont été bloquées à la sortie du pays, intensifiant l'incertitude et le chaos à moins de deux semaines de la fin de la période de transition post-Brexit, toujours sans accord commercial entre Londres et Bruxelles. Avec la nouvelle mutation du virus, "le ralentissement économique va être plus important que prévu, et durer plus longtemps, l'espoir d'un rebond marqué en 2021 s'amenuise", a commenté Lee Hardman, analyste.

Selon lui, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait avoir à soutenir l'économie en assouplissant sa politique monétaire, ce qui ferait ployer la m onnaie britannique. Ces éléments et "le manque de progrès autour du Brexit ont coupé l'appétit du risque au marché", a résumé Lukman Otunuga, analyste.

Le dollar gagne ainsi 0,45% face à l'euro, à 1,2257 dollar pour un euro. Mais les perspectives du billet vert, qui a touché la semaine dernière son plus bas en deux ans et demi face à de nombreuses monnaies en raison de la politique monétaire très accommodante en place, sont affectées par le passage de mesures de soutien de l'économie américaine au Congrès américain. Ce plan d'aide représentant jusqu'à 900 milliards de dollars, qui pourrait peser sur le cours du billet vert, "a réveillé les fanas d'or", autre valeur refuge sans rendement, mais déconnectée des politiques des banques centrales, a expliqué M. Otunuga.

Le métal jaune gagnait 0,82% à 1.896,82 dollars l'once.