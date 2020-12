Le Congrès américain devrait donner son feu vert dimanche à un nouveau plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars, après la levée d'un obstacle majeur entre démocrates et républicains.

Les élus se sont donné jusqu'à minuit pour trouver un consensus sur des mesures d'aide aux ménages et aux entreprises et sur le budget 2021 pour éviter la fermeture du gouvernement ("shutdown").

"Je pense qu'il va y avoir un accord" dimanche sur les aides aux Américains, a déclaré le sénateur républicain Mitt Romney sur CNN.

"Il y a toujours des points d'achoppement mais le principal a été résolu la nuit dernière", a-t-il ajouté, en allusion à la Banque centrale. Les élus ont trouvé un compromis la nuit dernière sur le rôle de la Réserve Fédérale (Fed) pour soutenir la première économie du monde, terrassée par la pandémie de Covid 19.

L'accord maintiendrait la capacité de la Fed à mettre en place des programmes de prêts d'urgence sans l'approbation du Congrès, a détaillé le Wall Street Journal.

En revanche, la puissante institution aurait besoin de son approbation s i elle voulait lancer des programmes similaires à ceux compris dans le gigantesque plan d'urgence de 2.200 milliards de dollars voté fin mars en pleine pandémie.

Ces programmes de la loi baptisée "Cares Act" vont expirer à la fin de cette année. Le nouveau plan devrait aussi inclure des mesures pour la distribution et la logistique des vaccins contre le coronavirus ainsi que des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine.

Depuis des mois, les économistes exhortent le Congrès à prendre des nouvelles mesures d'aide alors que la reprise économique a ralenti à l'automne.

La résurgence de la pandémie a fait bondir les nouvelles inscriptions au chômage les deux dernières semaines.

Des millions d'Américains vont aussi perdre leur aide le lendemain de Noël tandis que le moratoire sur les expulsions des logements et sur le remboursement des prêts étudiants va expirer fin décembre. Depuis qu'il a été élu président Joe Biden n'a eu de cesse, lui-même, d'appeler à un vote "sans délai".

Samedi soir, le président républicain Donald Trump l'a rejoint : "Pourquoi le Congrès ne donne-t-il pas à notre peuple un plan de relance? FAITES-LE et donnez-leur plus d'argent en paiements directs", a-t-il tweeté.

Mercredi dernier, le président de la Fed Jerome Powell avait lui-même souligné q ue de nombreuses petites entreprises risquaient la faillite sans aide de l'Etat.

Selon la Fed, le taux de chômage s'élèvera à 6,7% cette année et à 5% l'an prochain, loin des 3,5% enregistrés en février.