La dépouille du chahid du devoir national Bouzaida Noureddine, une des victimes du crash de l’hélicoptère militaire survenu mercredi dernier au littoral de la ville de ouharoune, wilaya de Tipasa (1ère Région militaire), a été inhumée samedi au cimetière El Gharbia dans la commune de Brizina, au sud de la wilaya d’El-Bayadh dans une ambiance de tristesse et de recueillement.

Le défunt officier a été enterré au cimetière El-Gharbia dans la commune de Brizina, sa ville natale, en présence des autorités locales militaires et civiles, ainsi qu’une foule nombreuse de citoyens.

La dépouille du chahid du devoir national est arrivée samedi à l’aéroport d’El-Bayadh à bord d’un avion militaire et a été transportée à sa ville natale pour que les membres de sa famille y jettent un ultime regard avant les obsèques.

Pour rappel, le crash de l’hélicoptère militaire de recherche et de sauvetage des forces navales, qui avait eu lieu mercredi dernier, a causé la mort de trois officiers membres de l’équipage, en l’occurrence le commandant Kharoussa Noureddine, le commandant Louafi Mohamed El-Amine et le lieutenant Bouzaida Noureddine.