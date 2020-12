Pas moins de 70 millions de DA ont été consentis pour la concrétisation des opérations de raccordement aux différents réseaux d’alimentation en eau potable (AEP), d’électricité et d’assainissement et des eaux pluviales dans les zones d’ombre recensées prioritaires dans la wilaya, a affirmé à l’APS le directeur de l’Administration locale (DAL), Salah Bouali.

Ces zones d’ombre ont été recensées au terme d’une enquête de proximité effectuée par les services des collectivités locales, en collaboration avec les élus et les membres locaux de la société civile en vue de les promouvoir et réduire les disparités sociales dans la wilaya, a soutenu le DAL de Ghardaïa. Les services de la wilaya ont établi une cartographie de ces zones d’ombre avec des fiches techniques comprenant les déficits en matière de développement et les projets prioritaires de chaque zone à inscrire en vue d’améliorer le leur cadre de vie et répondre aux attentes de leurs habitants, a-t-il ajouté. Cinq zones localisées en milieu rural et épars de Hassi-Ghanem, la zone de Rahmania, les localités de Zouia et les quartiers de l’ancienne Mansoura ont été répertoriées à travers les treize communes de la wilaya de Ghardaïa comme ‘’zones prioritaires’’ nécessitant une action d’urgence. La prise en charge des aspirations des habitants de ces contrées s’est effectuée à la faveur de plans d’urgence de développement visant à garantir une vie décente aux citoyens des zones d'ombre souffrant d'exclusion et de marginalisation et ce malgré les aléas et l’impact de la pandémie du coronavirus sur les entreprises de réalisation.