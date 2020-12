Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a mis en garde samedi contre l'effondrement des systèmes social et politique en Irak et un chaos massif si le pays ne passe pas par une réforme financière.

M. al-Kadhimi a tenu ces propos lors d'une session extraordinaire du gouvernement irakien pour discuter du budget fédéral pour l'exercice 2021, après que la Banque centrale d'Irak (CBI) a décidé de dévaluer la monnaie nationale en raison de la crise économique due à la baisse des prix du pétrole et à la pandémie de COVID-19.

"La crise politique en Irak est liée à trois problèmes : le pouvoir, l'argent et la corruption. Nous travaillons pour faire face à la crise d'un point de vue économique et avec une décision audacieuse de surmonter les obstacles de la corruption et de l'argent", a indiqué le bureau de presse du Premier ministre dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, la CBI a décidé de réduire la valeur du dinar irakien à 1.450 dinars pour un dollar américain à la banque centrale, contre 1.119 dinars par dollar auparavant. Le taux de change du dollar atteindrait 1.4 70 dinars sur le marché local.

La CBI a attribué cette décision à la crise financière à cause de la baisse des prix du pétrole et de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à un important déficit du budget de l'Etat, obligeant le gouvernement à emprunter de l'argent aux banques pour payer les salaires et couvrir d'autres dépenses.