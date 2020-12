Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé samedi, ses condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre de l’Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni, décédé, vendredi matin, à l’âge de 83 ans.

"J'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt Noureddine Yazid Zerhouni, moudjahid et ancien ministre de l’Intérieur, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort et patience à ses proches", a écrit M. Djerad sur sa page Facebook.

Le défunt a été inhumé, samedi, au cimetière d'El-Alia à Alger en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et du Conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum aux côtés des membres de sa famille et ses proches.

Né en 1937 en Tunisie, il avait rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il est devenu membre actif avant d'intégrer le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales (MALG) qui était le service de renseignement de l'ALN.

En 1958, il dirig e, au sein du Front de libération nationale (FLN) la création de la direction de documentation et de recherches (DDR), puis il est nommé pour diriger les services de renseignement de l'ALN.

Il devient responsable, dès l'indépendance du pays, des services opérationnels de la sécurité militaire.

En 1961, il fait partie de la délégation algérienne aux Accords d'Evian en tant qu'expert militaire.

Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes dont ceux de ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre, comme il a été ambassadeur d'Algérie dans plusieurs pays, notamment à Washington, Mexico et Tokyo.