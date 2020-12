Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, dimanche à Médéa, le coup d’envoi de la rentrée de l’enseignement et de la formation professionnels 2020/2021, au niveau de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) de Médéa.

"La formation professionnelle est la colonne vertébrale de l'activité industrielle", a indiqué à l'occasion M. Djerad, soulignant que ce secteur "est le moteur essentiel de la création et le développement de la PME-PMI". Il a ajouté qu'il était impératif "d'établir des passerelles entre les secteurs de la formation professionnelle et économique".

A la veille de cette rentrée, le ministère de tutelle a pris les mesures préventives nécessaires, notamment le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des équipements et des structures pédagogiques pour protéger les stagiaires et le personnel du secteur (formateurs et fonctionnaires) contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Il a également instruit les responsables des directions de wilayas et des établissements de formation de créer une commission de suivi d’application du protocole sanitaire. Co ncernant le volet pédagogique, le secteur a assuré, pour cette rentrée, plus de 538.000 places pédagogiques ainsi que 83.215 lits pour les internes, outre près de 52.000 places assurées à travers les 760 établissements privés de formation.

Le secteur propose une formation dans cinq niveaux, dont Technicien supérieur (TS) à travers les instituts nationaux spécialisés dans la formation au nombre de 201, avec une capacité d’accueil de 60.300 places. Il s'agit entre autres de 907 centres de formation professionnelle et d’apprentissage avec une capacité d’accueil de près de 250.000 places pédagogiques. A l’occasion de cette rentrée, le ministère a prévu plusieurs nouvelles spécialités s’ajoutant à celles proposées dans le programme pédagogique et ce en fonction des spécificités de chaque région et des niveaux de formation.