Ces deux planètes ont commencé à se rapprocher progressivement depuis plusieurs semaines et se retrouveront à seulement 0,1 degré de séparation le 21 décembre prochain, a précisé M.Mimouni qui a précisé que la conjonction précédente entre ces deux planètes s’était produite en 1623, soit depuis près de 400 ans. La prochaine grande convergence aura lieu dans 60 ans soit en 2080, a ajouté le président de l’association Sirius, relevant que vus de la Terre, Jupiter et Saturne apparaîtront extrêmement proches l'une de l'autre dans le ciel. La conjonction entre ces deux planètes se produit environ tous les 20 ans, tandis que les conjonctions rapprochées à l’instar de celle du 21 décembre sont séparés d’environ un siècle, a-t-il fait savoir, soulignant que ce rapprochement n’est qu’une apparence due à notre perspective terrestre puisque les deux planètes seront en fait distantes l’une de l’autre d'environ 600 millions de km.

Selon la même source , une grande conjonction beaucoup plus importante entre ces deux astres se produira dans 5521 ans, soit en l’an 7541, et sera si rapprochées que Jupiter éclipsera Saturne et passera devant elle, assurant que "cette conjonction n’aura aucun effet néfaste ni sur la Terre ni sur les êtres humains".