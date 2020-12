Dos au mur, la sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) n’aura plus droit à l’erreur lundi face à son homologue libyenne, en match prévu au stade Chedly-Zouiten de Tunis (14h00), pour le compte de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF).

Battue vendredi par le Maroc (0-1), quelques jours après avoir fait match nul face à la Tunisie (1-1), la sélection algérienne devra impérativement l’emporter devant la Libye, dont il s’agit de la première sortie, elle qui s’est imposée lors de la journée inaugurale contre l’Egypte par forfait (2-0), avant d’être exemptée de la 2e journée.

Fortement touchée par le coronavirus (Covid-19), l’équipe égyptienne s’est présentée avec un effectif de 14 joueurs, alors que le règlement de la Confédération africaine (CAF) exige la présence de 15 éléments.

Un résultat autre qu’une victoire sera synonyme de grosse désillusion pour les joueurs du sélectionneur Saber Bensmaïn, dont le rendement a été jugé "en-deçà" des attentes par les observateurs, malgré le renfort de sept joueurs évoluant à l’étranger.

Sous pression, les coéquipiers du capitaine Merouane Zerrouki (Paradou AC) devront sortir le grand jeu face aux Libyens, pour leur dernière sortie dans ce tournoi, puisque l’ultime rendez-vous face à l’Egypte, qui devait se jouer jeudi prochain, n’aura pas lieu en raison du retrait des "Pharaons" du tournoi, suite aux multiples cas de Covid-19 déclarés au niveau de leur effectif et même au sein du staff technique.

Au lendemain de la défaite face au Maroc, une partie des joueurs de l’équipe nationale (ceux qui ont joué ont été ménagés, ndlr), se sont entraînés samedi sur le terrain annexe du stade Hamadi-Agrebi de Radès.

"Saber Bensmaïn a saisi cette occasion pour remobiliser ses troupes en prévision du prochain match face à la Libye.

Malgré la déception de la défaite, les coéquipiers d’Azzi ont répondu présent en s’adonnant aux différents exercices concoctés par le staff technique", a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Dans l’autre match de cette 3e journée, la Tunisie (1re, 4 pts) affrontera le Maroc (2e, 3 pts), dans une véritable finale avant la lettre.

Par ailleurs, et suite au retrait officiel de l'Egypte, "la délégation algérienne a introduit une demande officielle afin de revoir la programmation de ce tournoi, puisque l’équipe nationale a déjà disputé deux rencontres, alors que la Tunisie e t le Maroc n’ont joué qu’un seul match, au moment où la Libye n’est pas encore entrée en lice", a souligné la FAF.

Le tournoi se déroule sous forme de mini-championnat de trois journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur, neuf sélections ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental.

Il s’agit de la Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, du Ghana, du Burkina Faso, de la Namibie, de la Centrafrique et du Cameroun.