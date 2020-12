Quatre clubs (JSK, OM, RCR et ASAM) se sont particulièrement illustrés lors de la 4e journée du championnat de Ligue 1 de football, étalée sur trois jours, de jeudi à samedi et caractérisée par la lourde défaite de l'USM Alger sur son terrain.

La JS Kabylie et l'Olympique Médéa sont les principaux héros de cette journée prolifique en buts (21), pour l'avoir emporté à l'extérieur devant respectivement l'ASO Chlef (2-0) et l'USM Alger (3-1).

La JSK, version Bouzidi, s'est refait une santé en obtenant son premier succès de la saison, mettant ainsi fin à une série de mauvais résultats (deux nuls et une défaite) et préparant de la meilleure des façons son match de Coupe de la Confédération, mardi à Niamey devant l'US Gendarmerie (Niger).

La grosse surprise de la journée est venue du stade Omar-Hamadi où l'USM Alger, qui enregistre le retour de son entraîneur Thierry Froger, est tombée lourdement devant Médéa (3-1).

Si l'OM signe son premier succès après deux défaites et un nul, grâce notamment à un doublé de Khalfallah, les "Usmistes", par contre, continuent de manger leur pain noir, restant à l'avant-dernière pl ace avec seulement 2 points au compteur.

L'autre club euphorique de la journée est l'AS Aïn M'lila qui s'est imposée facilement devant le promu JSM Skikda (3-0) sur des buts de Mammeri (11e, 87e) et Djaabout (17e). Une victoire qui la propulse à la 2e place avec 8 unités, en compagnie de la JS Saoura. Cette dernière a attendu la 2e période pour venir à bout de l'USM Bel-Abbès (2-0) sur un doublé de Messaoudi (50e, 87e).

Les gars du Sud-Ouest algérien restent fidèles à leur tradition à chaque début de saison en jouant les premiers rôles. Pour l'USMBA (20e - 1 point), les années semblent se suivre et se ressembler.

Le derby algérois de samedi est revenu sans surprise au champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad, devant son voisin du NA Husseïn-Dey (2-0).

Les camarades de Bouchar ont inscrit leurs buts sur penalty, respectivement par Belahouel (45e+4) et Souibaa (87e), ce qui leur permet de se positionner à la 4e place en compagnie du MC Alger (7 pts), avec un match en moins pour les deux clubs algérois.

En revanche, "Ennasria" (14e) est toujours en quête de sa 1re victoire après trois nuls de rang. De leur côté, l'US Biskra et le Paradou AC se sont séparé sur un score de parité (1-1). Les locaux ont ouvert le score par Heriat (52e) alors que les "Pacistes" ont rétabli l'équilibre pa r le buteur-maison Ben Bouali (82e) qui signe à cette occasion son 3e but de la saison.

En dépit de ce nul, les gars des "Ziban" réalisent un bon début de saison en se plaçant au 6e rang, alors que le PAC continue de collectionner les nuls (4 en 4 matches). Vendredi, le MC Oran et le RC Relizane ont signé leur première victoire de la saison respectivement devant le WA Tlemcen (2-1) à domicile et le CA Bordj Bou Arréridj (1-0) sur le terrain de ce dernier.

Cette journée a débuté jeudi avec la 3e victoire de la saison du leader ES Sétif, dont la première à domicile.

Cette victoire est bonne pour le moral des hommes de Nabil Kouki avant leur déplacement à N'djamena pour y affronter le club tchadien de Renaissance FC, mercredi prochain en Coupe de la Confédération. Le week-end footballistique national a été tronqué du match MC Alger-CS Constantine, le "Doyen" affrontant samedi en soirée (20h45) au stade du 5-Juillet le club béninois des Buffles FC au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique.