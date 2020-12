L’équipe algérienne s’est imposée en finale face au Sénégal sur le score de 3 à 2, grâce à Amina Belkadi vainqueur de A. Faye, Mohamed Sofiane Belrekaa qui a défait Ndiayé et Fethi Nourine qui a battu Gaye M., alors Sonia Asselah a été battue en super lourd, par Sagna. Exemptée en quart de finale, xempt, l’équipe algérienne composée de Fethi Nourine (-73kg), Abderrahmane Benamadi (-90kg), Sofiane Belrekaa (+100kg), Sonia Asselah (+78kg) et Amina Belkadi (-63kg), s'était imposée en demi-finale devant le Gabon (3-0), avec les succès de Nourine sur Nze Nkala, Benamadi devant T. Kouamba et Asselah face à Mazouz. De son côté, le Sénégal exempté du quart, s’est qualifié difficilement aux dépens de Madagascar (4-3). Les médailles de bronze par équipes mixte (3x3) sont revenues à Madagascar et au Kenya. Il est à rappeler qu’aux épreuves individuelles clôturées samedi, les judokas algériens avaient terminé la compétition avec u n total de six médailles (1or, 3 argents et 2 bronze). La médaille en vermeil a été l’œuvre de Amina Belkadi (-63kg), alors celles en argent, ont été remportées par, respectivement, Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg), qui se sont tous inclinés en finale contre respectivement la Camerounaise Vanessa Mballa Atangana, l'Egyptien Abdelakher Hatem et le Sénégalais Ndiaye Mbaniek. Par contre, Fethi Nourine (-73kg) et Kaouther Ouallal (-78 kg) se sont contentés du bronze. Au total, 126 athlètes (74 hommes et 52 dames) représentant 32 pays, prennent part aux joutes d'Antananarivo, qualificatives aux jeux Olympiques de Tokyo-2021.