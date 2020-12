Le nombre de cas de Covid-19 en Inde est passé à 10.031.223 dimanche après le signalement de 26.624 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données du ministère de la Santé. Selon ces données, le nombre de décès s'élève à 145.477 avec la mort de 341 patients depuis samedi matin. Il y a encore 305.344 cas actifs dans le pays, alors que 9.580.402 personnes ont quitté l'hôpital à ce jour après avoir été rétablies de la maladie. Le gouvernement fédéral a renforcé les installations de test du Covid-19 dans l'ensemble du pays. Au moins 161.198 195 tests ont été effectués jusqu'à samedi, dont 1.107.681 tests durant la seule journée de samedi, selon les dernières données publiées dimanche par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

La région de Delhi qui comprend la capitale New Delhi a été l'un des endroits du pays les plus touchés par le virus. Au moins 1.139 nouveaux cas et 32 décès y ont été enregistrés samedi.

Jusqu'à présent, 10.251 personnes sont décédées à New Delhi, a fait savoir le département de la Santé de Delhi.