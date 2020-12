Le Brésil a signalé samedi 706 décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui en porte le bilan à 186.356, a annoncé le ministère brésilien de la Santé. Au cours de la même période, un total de 50.177 nouveaux cas ont été signalés, pour un total national de 7.213.155. Sao Paulo, l'Etat le plus touché de ce pays d'Amérique latine, a recensé 45.029 décès et 1.384.100 cas de COVID-19, suivi par celui de Rio de Janeiro, avec 24.454 décès et 403.660 cas, selon le ministère. Le Brésil compte le deuxième plus grand nombre de décès liés à la pandémie au monde après les Etats-Unis, et se classe troisième en termes de cas de COVID-19, derrière les Etats-Unis et l'Inde.