Les Etats-Unis ont signalé plus de 400.000 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée vendredi, établissant ainsi à nouveau un triste record mondial alors que le pays se prépare à la distribution du deuxième vaccin COVID-19 dans chaque Etat. Au total, 403.359 nouveaux cas et 2.756 décès ont été enregistrés vendredi dans l'ensemble du pays, selon les données mises à jour samedi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les nouvelles données ont porté l'augmentation moyenne quotidienne des cas sur sept jours à un niveau record de 238.923, et plus de 2.500 décès.

Actuellement, 114.751 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés, selon les dernières données du Projet de suivi du COVID, le chiffre le plus élevé depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis.

"(A peine) dix-sept jours passés en décembre, ce mois est déjà le deuxième plus meurtrier de la pandémie", a tweeté le projet vendredi. Plus de 42.500 décès liés au COVID-19 ont été signalés dans l'ensemble du pays depuis le début du mois de décembre, a-t-il ajouté. Selon les prévisions de l'Institut d e métrologie et d'évaluation de la santé de l'université de Washington, le nombre de décès quotidiens à l'échelle nationale continuera d'augmenter pour atteindre un pic de plus de 3.750 à la mi-janvier.

Il prévoit 562.000 décès cumulés au 1er avril de l'année prochaine, ce qui représente 262.000 décès supplémentaires du 14 décembre au 1er avril. La montée en flèche des cas, des décès et des hospitalisations est survenue à un moment où le vaccin était en train d'être déployé en masse dans le pays. L'Administration américaine des denrées et des médicaments (FDA) a autorisé vendredi le vaccin du fabricant américain Moderna pour une utilisation d'urgence aux Etats-Unis. Il s'agit du deuxième vaccin contre le COVID-19 à avoir reçu une telle autorisation d'urgence de la FDA, après celui développé par le fabricant américain Pfizer en partenariat avec la société allemande BioNTech.

Un groupe consultatif indépendant des CDC sur les vaccins a voté samedi pour recommander le vaccin de Moderna aux personnes de 18 ans et plus.

Les paquets contenant le vaccin de Moderna ont été conditionnés samedi pour être livrés dans deux jours, a déclaré Gustave Perna, en charge de l'opération Warp Speed, un partenariat public-privé initié par le président Donald Trump pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication ainsi que la distribution de vaccins, thérapeutiques et diagnostics contre le COVID-19.

Les Etats-Unis ont enregistré près de 17,6 millions de cas avec plus de 315.300 décès jusqu'à samedi après-midi, selon le décompte en temps réel effectué par l'Université Johns Hopkins.