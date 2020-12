Plus de 76.207.740 cas d'infection au coronavirus ont été confirmés depuis le début de l'épidémie et au moins 48.584.100 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de samedi, 11.392 nouveaux décès et 629.483 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 2.971 nouveaux morts, le Brésil (706) et le Mexique (627).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 316.202 décès pour 17.659.271 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 186.356 morts et 7.213.155 cas, l'Inde avec 145.477 morts (10.031.223 cas), le Mexique avec 117.876 morts (1.313.675 cas), et l'Italie avec 68.447 morts (1.938.083 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 160 décès pour 100.000 habitants, suivie par l'Italie (113), le Pérou (112), la Slovénie (111), la Bosnie (110).

L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 514.689 décès pour 23.760.572 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 483.959 décès (14.609.974 cas), les Etats-Unis et le Canada 330.313 décès (18.159.017 cas), l'Asie 210.360 décès (13.393.621 cas), le Moyen-Orient 86.760 décès (3.760.963 cas), l'Afrique 58.761 décès (2.492.919 cas), et l'Océanie 943 décès (30.682 cas).