Trente-six (36) cas de contamination au coronavirus ont été recensés par les services de la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Oran parmi les personnes présentant de troubles mentaux, des sans domicile fixe (SDF) en particulier, a-t-on appris du chargé de la communication à la DSP. "Depuis la déclaration de la pandémie et jusqu'à la semaine dernière, 36 cas de Covid-19 ont été recensés parmi les personnes présentant des troubles mentaux, des SDF en particulier", a déclaré, à l'APS, Youcef Boukhari.

A Oran, l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi, qui a une envergure régionale, accueille les malades de la wilaya et d'autres wilayas voisines mais également les personnes en placement sur ordre du procureur c'est à dire ceux ayant des problèmes avec la justice et qui ont des troubles mentaux, a-t-on fait savoir. De ce fait, plusieurs cas de contamination ont été détectés dans les rangs du corps médical et paramédical de cet établissement, selon le même responsable, qui a souligné que "cette situation nous a obligé de trouver une autre solution pour cette catégorie vulnérable tout en assurant la protection du personnels médical et paramédical".

Au début de la pandémie (mois d'avril, mai et juin), la DSP faisait, en collaborations avec d'autres services, le ramassage des SDF et transférait directement à l’hôpital de Sidi Chahmi les personnes aux troubles mentaux qui étaient pris en charge, a rappelé Dr Youcef Boukhari, affirmant que "le ramassage comme moyen de protection a donné de très bons résultats".

Après l'hôpital de jour à Sidi Chahmi, un service spécial pour les personnes à troubles mentaux a été ouvert au pavillon 35 du CHU d’Oran, compte tenu de sa proximité avec des services Covid-19 et des maladies infectieuses du même hôpital. Un lieu d’isolement de 8 lits a été aménagé pour accueillir et placer les malades mentaux, les SDF après ramassage et les personnes de placement d’office, a-t-il fait savoir. Un PCR (réaction de polymérisation en chaîne) et un confinement de 14 jours sont pratiqués pour ces personnes. Dans le cas ou le test PCR s'avère négatif, ils sont directement transférés à l'hôpital de Sidi Chahmi, a-t-il ajouté. Depuis le mois de novembre dernier, un nouveau service a ouvert ses portes à l’hôpital de haï "Nedjma" (ex Chteibo), où des lieux d’isolement ont été préparés pour améliorer la prise en charge de ces personnes, a-t-il encore indiqué.

Un professeur et des résidents ont été affectés à ce service pour prendre en charge les malades mentaux atteints de Covid-19 qui nécessitent une prise en charge intensive, une hospitalisation voire une réanimation, a souligné Youcef Boukhari.