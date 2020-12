La production tunisienne en huile d'olive, pour la saison 2020/2021, est estimée à environ 140.000 tonnes, par rapport à une production record de la saison écoulée, estimée à 400.000 tonnes, soit une forte baisse de 65%, a annoncé samedi l'Office national de l'huile. D'après le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le marché européen constitue la plus importante destination des exportations tunisiennes de l'huile d'olive.

D'après les chiffres officiels du ministère, le quota annuel accordé par l'Union européenne à la Tunisie est fixé à 56.700 tonnes d'autant plus que l'augmentation dudit quota fait l'objet de négociations avec la partie européenne. En effet, la Tunisie négocie actuellement avec l'Union européenne pour porter son quota à 100.000 tonnes, dans l'attente de parachever les négociations sur un accord d'échange global et approfondi avec la zone Euro.

Dans une récente déclaration, l'ancien directeur de l'Office national du pétrole, Chokri Bayoudh, a fait savoir que la valeur des exportations tunisiennes d'huile d'olive pourrait franchir la barre de deux milliards de dinars (environ 740 millions de dollars), cette année.