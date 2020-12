Près de 1 200 foyers, répartis à travers cinq (5) zones d'ombre de la commune de Rouached (au Nord de Mila), ont été raccordés jeudi au réseau de gaz naturel.

Le wali de Mila, Abdelouahab Moulay, qui a procédé à la mise en service du raccordement au réseau de gaz naturel de ces habitations, a précisé que ce projet a ciblé plus de 6 000 âmes dans les mechtas de Ouyoune Tafallat, Rahabet, Lounakel, Kezioua, Sidi Zerrouk.

S’adressant aux représentants de la presse locale, le même responsable a ajouté que ces régions classées zones d'ombre, relèvent de la partie nord de la wilaya de Mila, indiquant que cette région de la wilaya compte plusieurs autres zones d’ombre dénuées de réseau de gaz naturel.

M. Moulay a affirmé, dans ce contexte, que les projets de l’Etat dans ce domaine se poursuivent consécutivement aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a exhorté les responsables à accorder de l'attention aux zones d'ombre. En ce sens, le chef de l’exécutif local a révélé que de nombreux projets ont été enregistrés à travers le territoire de la wilaya po ur prendre en charge ces zones et améliorer le cadre de vie de leurs habitants.

De leur côté, les citoyens ayant bénéficié de cette opération de raccordement au réseau de gaz naturel ont exprimé leur grande joie d’être libérés, selon eux, de la quête des bouteilles de gaz butane, particulièrement en hiver. Selon les explications fournies aux autorités lors de la mise en service du réseau alimentant les 5 mechtas en gaz naturel, ce projet a nécessité la réalisation d'un réseau de conduites sur une distance de plus de 7 km pour un montant de plus de 280 millions de DA, cela en plus d'une station de compression.

Aussi, dans le cadre de ce même projet, un réseau de distribution d'une longueur supérieure à 40 km a été achevé pour un coût de 118 millions de dinars, tandis que la valeur moyenne du raccordement par foyer a atteint 370 000 dinars, selon les mêmes explications.

Dans ce contexte, le directeur de l'énergie de la wilaya de Mila, Farid Nezzar, a fait savoir que les projets de raccordement au réseau de gaz naturel se poursuivent dans la daïra de Rouached, où des travaux sont actuellement en cours pour alimenter en gaz 4 zones d'ombre de la commune de Tiberguent, relevant de cette même daïra.

Il s’agit des mechtas de Timridjine, Hammam Dar Cheikh, Karekta, et Tiberguent, a souligné le mê me responsable qui a relevé qu'avec la concrétisation de ces opérations, le taux de raccordement au gaz naturel dans la wilaya de Mila sera de l’ordre de 67% environ.