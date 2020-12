Près de 40 .000 logements toutes formules confondues, en cours de réalisation dans la wilaya d’Oran, seront attribués à leurs bénéficiaires par étapes courant 2021, a annoncé jeudi le wali Messaoud Djari. Faisant le point de situation sur le développement dans la wilaya dans une conférence de presse, le wali d'Oran a indiqué qu’il sera procédé à la distribution jusqu’à la fin du 1er semestre de l’année prochaine de 23.000 logements publics locatifs (LPL) dont environ 19.000 logements location-vente( AADL) et 1.200 logements promotionnels aidés (LPA) faisant partie de l'ancien programme. Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir qu’il sera programmé, dans une première étape à fin mars prochain, la distribution de 14.600 logements de différentes formules dont 6.500 logements publics locatifs (LPL), 7.700 logements location-vente AADL et 430 LPA ancien programme.

Dans une deuxième étape, à la fin du mois de juillet prochain, il sera procédé à la distribution de 22.000 logements toutes formules confondues dont 10.000 LPL selon le nombre de points, de même que 11.000 logements location-ve nte (AADL) et 140 LPA ancien programme, a-t-il fait savoir. Messaoud Djari a indiqué que ses services ont dénombré jusqu’à aujourd’hui plus de 175.000 demandes de logements de différentes formules. Toutes les commissions des daïras dans leur ensemble ont été installées et mises à contribution et sont à pied d’œuvre pour parachever les enquêtes et étudier les dossiers préalablement notés selon les critères en vigueur .

M. Djari a assuré du suivi des différents projets de logements en cours de réalisation et instruit les entreprises de rattraper les retards enregistrés par le renforcement des chantiers pour livrer les logements dans les délais impartis.