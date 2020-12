Plus de 200 scientifiques, universitaires, hommes politiques ou encore juristes marocains ont signé une pétition jeudi dans laquelle ils "condamnent la normalisation des relations diplomatiques" entre le régime marocain et l'entité sioniste, ont rapporté vendredi des médias.

Selon les signataires, "les érudits de la religion musulmane ont conclu que toute forme de normalisation avec l'entité sioniste est interdite par la loi religieuse", et que toute démarche en ce sens "constitue ainsi un crime".

Ils assurent en outre que "la cause palestinienne demeure au centre des préoccupations" des Marocains.

Le régime marocain avait convenu, le 10 décembre, avec l'entité sioniste et sous médiation américaine, de normaliser ses relations de part et d'autre.

Le président américain sortant, Donald Trump, avait par la suite, annoncé la reconnaissance de son pays de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.