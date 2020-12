Le ministère de l'Education nationale a préparé un plan exceptionnel d'évaluation pédagogique des élèves de l'enseignement secondaire et technologique au titre de l'année scolaire 2020-2021, au regard de la propagation de la pandémie du Coronavirus, a indiqué jeudi une circulaire du ministère.

Ledit plan "s'inscrit en droite ligne avec tous les développements de la propagation du Coronavirus, en l'occurrence la réduction du volume horaire de l'apprentissage, la modification et l'adaptation des modes d'enseignement et l'adoption d'un nouveau mode combinant l'enseignement en présentiel et l'auto-apprentissage en dehors des classes", a précisé la circulaire ministérielle.