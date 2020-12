La cérémonie de levée des corps des défunts chouhada du devoir national le Lieutenant-colonel Kharoussa Nouredine, le Lieutenant-colonel El Ouafi Mohamed Lamine et le Lieutenant Bouzayda Nouredine, qui ont perdu la vie dans le crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage des Forces navales, s'est tenue samedi au niveau de l'Hôpital Central de l'Armée à Aïn Naadja, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au cours de cette cérémonie, les honneurs militaires ont été rendus à ces chouhada du devoir national, en présence du général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) accompagné de hauts cadres de l'ANP, précise-t-on de même source.

Lors de la cérémonie funèbre, "la Fatiha a été récitée sur l'âme pure des défunts chouhada, avant la lecture d'une oraison funèbre retraçant leurs parcours professionnels dans la défense de la Patrie et la sauvegarde de sa sécurité et sa stabilité ainsi que leurs efforts humanitaires dans la recherche et le sauvetage".

Les dépouilles ont ensuite été acheminée s par avion spécial vers les wilayas de résidence de leurs familles pour être inhumées dans leurs dernières demeures, ajoute le communiqué.