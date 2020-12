Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a mis en avant jeudi à Alger le souci et l'attachement de son département à améliorer les conditions de déroulement des examens nationaux, notamment du Baccalauréat dans les régions du Grand sud en raison de la rudesse des conditions climatiques.

Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. Ouadjaout a précisé que "le ministère de l'Education nationale, avec le concours de diverses institutions étatiques, met tout en œuvre pour assurer le déroulement des examens du baccalauréat et du BEM dans des conditions favorables à travers toutes les régions du pays, notamment dans le Grand sud".

Evoquant les mesures prises lors de l’examen du baccalauréat 2020, qui s’est déroulé en septembre dernier dans des circonstances exceptionnelles en raison de l'épidémie de Covid-19, le ministre a souligné que son département "s’est efforcé d’assurer des conditions favorables dans les centres d’examen à travers tout le territoire national dans un souci d’égalité des chances''.

Concernant les candidats des wilayas du Grand sud, M. Ouadjaout a fait savoir que des correspondances avaient été adressées aux walis et aux directeurs de l'Education pour veiller à leur garantir des conditions favorables, faisant état d’autres mesures exceptionnelles dans les régions du Grand sud, dont l’ouverture de nouveaux centres d’examens proches des lieux de résidence des candidats afin de leur épargner des longues distances.

Par ailleurs, le ministre a mis en avant sa volonté de "réhabiliter les personnels de l'Education nationale en vue du perfectionnement de l'enseignement, conformément au Décret exécutif n 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale".

Dans ce sillage, il a fait état de "l'adoption d'une nouvelle nomenclature de leurs corps spécifique sur la base des critères des tâches assignées à chaque corps, et l'ouverture des promotions internes en fonction du niveau de qualification et de l'expérience professionnelle". Cette nomenclature englobe, a-t-il précisé, "les assistants pédagogiques, les superviseurs et les conseillers de l'Education nationale, soulignant que le secteur "a pris nombre de mesures dans le cadre de la régularisation du statut des personnels, ce qui a permis la pro motion aux grades supérieurs". En ce qui concerne les instituts technologiques de l'Education, le ministre a rappelé l'existence de 17 instituts répartis sur le territoire national dans les différents corps et grades, soulignant la détermination du ministère à mener à bien sa stratégie de formation à travers l'élargissement du réseau de ces instituts, en dotant chaque wilaya d'un institut spécialisé dans la formation.

Dans le cadre de cette démarche, "18 instituts nationaux de formation des personnels du secteur ont été récupérés depuis l'année 2000 sur les 67 instituts technologiques lui appartenant, a-t-il fait savoir précisant que "16 sont opérationnels et 11 autres seront ouverts, en attendant la publication du décret portant leur création, à l'étude actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement".