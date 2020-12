Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de félicitations au président américain élu, Joseph Robinette Biden dans lequel il lui a affirmé sa disposition à œuvrer de concert avec lui pour "raffermir les liens bilatéraux" et "relever les défis" auxquels font face les deux pays dans le cadre du dialogue stratégique.

"A l’occasion de votre élection en tant que 46e président des Etats-Unis d’Amérique, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de succès dans votre noble mission qui coïncide avec une conjoncture difficile pour le peuple américain et pour l’humanité tout entière", a écrit le Président Tebboune dans son message de félicitations.

Et d'ajouter: "votre élection à la magistrature suprême de votre pays est un gage de reconnaissance et de gratitude pour votre engagement constant à servir le peuple américain, l’esprit unitaire qui vous caractérise et les valeurs d’ouverture et de tolé rance sur lesquelles repose votre projet politique plébiscité par vos concitoyens. Votre longue et riche expérience, votre maitrise des causes internationales ainsi que votre attachement aux vertus diplomatiques et au dialogue, vous confère autant de crédit pour renforcer le rôle des Etats-Unis sur la scène internationale en vue d’édifier un monde plus sûr, plus juste et plus stable".

"Je voudrais saisir cette opportunité pour louer les relations historiques liant nos deux pays et fondés sur l’amitié, le respect et le soutien mutuel. De même que je souhaiterais vous affirmer notre détermination et notre disposition à œuvrer de concert avec vous à raffermir les liens bilatéraux et relever les défis auxquels nous faisons face aux plans régional et international dans le cadre du dialogue stratégique entre nos deux pays. Un dialogue qui constitue un cadre important favorisant la promotion de nos intérêts communs et l’élargissement des perspectives de la coopération bilatérale étroite", a encore écrit le président de la République.

"Tout en vous réitérant mes sincères félicitations, daignez agréer, monsieur le Président élu, l’expression de mes salutations les plus distinguées", a conclu le Président Tebboune.