Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, mardi dans un tweet, ses vives condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre Abderahmane Khène, dit ''Si Lamine'', décédé samedi à l'âge de 89 ans.

Le président Tebboune a indiqué sur son compte Twitter: '' nous avons appris avec une grande peine et affliction l'annonce du décès du moudjahid, médecin et ancien ministre Abderrahmane Khène, dit ''Si Lamine''.

''A la suite de cette douloureuse perte, ajoute le président Tebboune, nous présentons à la famille du défunt et à ses compagnons nos plus vives condoléances et nos plus sincères sentiments de compassion, priant Dieu Tout Puissant de l'accueillir en son vaste paradis avec les Justes et les Martyrs".