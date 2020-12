Des chouyoukhs de zaouïas et de confréries, se sont félicité, mardi, du rétablissement du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, saluant les orientations contenues dans l'allocution qu'il a adressée au peuple algérien depuis sa résidence en Allemagne, où il poursuit sa convalescence.

Dans un communiqué, signé par le Calife général, Chikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani, la Tariqa Tidjania s'est dite "fortement réjouie de l'apparition de M. Abdelmadjid Tebboune'', affirmant "avoir rendu grâce à Allah par les prières et les actes de charité".

Le message de M. Tebboune "a fait taire tous les aventuriers et autres semeurs de doute et tendancieux, qui s'acharnent à discréditer toutes démarches nationales, quelles qu'elles soient", a-t-elle estimé, ajoutant que l'apparition du Président "était cruciale au vu de la situation prévalant dans notre environnement immédiat et à nos frontières, qui connaissent une grande agitation mais vaine et insignifiante".

La Tariqa Tidjania a dit, en outre, "valoriser et cautionner les orientations du Président pour le parachèvement du projet constitutionnel et la concrétisation du choix électoral, qui permet de contrer les partisans des transitions".

Pour sa part, le Cheikh de la Zaouia Belkaidia El Heberia, Mohamed Abdellatif Belkaid, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a écrit "louange à Dieu qui, par sa bénédiction et sa grâce, vous a comblé de guérison et nous a comblé, ainsi que le peuple algérien de bonheur et de joie de vous revoir en bonne santé".

Et d'ajouter à l'adresse du président de la République, "par votre message vous nous avez réjouit et rassuré". Dans le même cadre, le Cheikh de la Zaouia Belkaidia "a exprimé ses pieuses prières au Tout puissant d'accorder au Président Tebboune la bonne santé et d'accélérer son retour au pays, au sein de son peuple et des siens, plus fort et plus triomphant". Il a également "imploré Allah de préserver l'Algérie et son peuple contre les envieux et de bénir les efforts de ceux qui veillent à la sécurité et à la stabilité de cette patrie chérie".

Enfin, le cheikh de la Zaouia soufie de Meghnia (Tlemcen), Brahim Adjradi, a adressé au président de la République ses félicitations suite à son rétablissement. "En remerciant Allah d'avoir exaucé les vœux des Saints pour votre guérison, nous vous exprimons M. le Président nos félicitations et nos souhaits de réussite dans vos projets ambitieux au service des citoyens et pour l’édification de l'Algérie nouvelle", a-t-il conclu.