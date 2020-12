Le Président Directeur général (Pd-g) du Groupe Algérie Télécom, Karim Bibi Tirki, a présenté mardi devant la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur la situation du Groupe et ses structures, a indiqué un communiqué de l'APN.

Selon la même source, M. Tirki a affirmé "lors de l'entame de son exposé, que le Groupe œuvrait à la préservation et au développement de ses investissements, étant un secteur lucratif et productif", ajoutant que "la réussite du Groupe est tributaire de son adaptation aux évolutions technologiques survenant dans le monde".

Créé en 2018, le Groupe compte quatre entreprises, Algérie Télécom (AT), l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, l'entreprise Algérie Télécom Satellite (ATS), ainsi que l'entreprise Algérie Télécom Europe, a rappelé M. Tirki. "Le succès de ces 4 entreprises à l'avenir est tributaire de la modernisation des centres de données, du recours à une ressource humaine compétente, et de rester au diapason des nouvelles spécialisations tout en s'adaptant aux exigences de la straté gie de développement à long-terme", a-t-il ajouté.

Le même responsable a indiqué, dans le même cadre que le modèle économique du Groupe "est en phase avec l'évolution économique du pays, ce qui permet d'assurer des emplois, de créer de la richesse et de développer les startups et les petites entreprises".

L'entreprise Algérie Télécom Europe " veille à relever les capacités nationales en matière de bande de fréquences et à garantir la pérennité de la communication internationale". De même que le développement des opérations d'Algérie Télécom Europe, " permettra d'augmenter la capacité nationale en bande passante, d'assurer la pérennité de la connectivité internationale, outre le fait qu'il contribuera à l'apport en devise", a-t-il encore indiqué.

Par la suite, le Directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy a présenté , selon le communiqué, " un exposé dans lequel il a abordé la liste des actionnaires et les permis d'exploitation qui lui ont été accordé". Le DG de Djezzy a relevé " l'infrastructure technologique de la société et les garanties les plus importantes qu'accorde la société aux fins d'obtention de services de communications, ainsi que son ambition en matière de la 4G, avec une meilleure qualité, tout en améliorant le débit". Pour le même responsable, l' entreprise Djezzy " est considéré un exemple en matière de contribution à la relance de l'économie numérique en Algérie, d'autant que l'infrastructure informatique de l'entreprise et l'ensemble des ses dispositifs internes, ont été numérisés".