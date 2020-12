Les unités de logement se répartissent entre les formules de type public locatif (520 LPL) et promotionnel aidé (118 LPA), a précisé la source. Concernant les aides à la construction, elles concernent 351 aides à l’habitat rural, en plus de l’octroi de 500 décisions de terrains à bâtir dans le cadre des lotissements sociaux, a ajouté la source.

Lors de récentes visites à travers les communes de la wilaya pour s’enquérir des projets d’habitat, le wali d’El-Oued, Abdelkader Ragâa, a affirmé que les services de la wilaya veillent à l’accélération dans la réalisation et l’attribution des unités de logement aux bénéficiaires, notamment des catégories vulnérables, à travers l’exécution des programmes arrêtés pour le règlement de la crise du logement. S’agissant des préoccupations soulevées par les instances administratives chargées de la réalisation des programmes d’habitat, notamment la q uestion de la propriété du foncier devant les recevoir, à l’origine de l’arrêt de plusieurs projets d’habitat, M.Ragâa a assuré que les services de la wilaya ont œuvré à la levée des contraintes entravant les opérations de réalisation, à travers le changement de sites et la prise de mesures réglementaires à l’encontre des spoliateurs de foncier. Durant le premier semestre de 2020, pas moins de 412 logements (de type LPL et LPA) avaient été attribués à travers la wilaya d’El-Oued, en plus de 280 aides à l’habitat rural et 2.700 autres destinées à l’auto-construction dans le cadre des lotissements sociaux, ont rappelé les services de la wilaya.