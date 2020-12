Le corps sans vie d'un des trois marins disparus au niveau de la plage "Mazala" (Mohammadia) a été repêché, suite au naufrage d'un navire, type sardinier, survenu dimanche au niveau de la plage des Sablettes (Baie d'Alger), a indiqué à l'APS, le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile (PC) de la wilaya d'Alger, Khaled Benkhalfallah.

"L'opération de repêchage s'est déroulée lundi matin aux alentours de 10h au niveau de la plage +Mazala+ relevant de la commune de Mohammadia, en face de l'hôtel Hilton", a fait savoir M. Benkhalfallah.

Selon le même intervenant, "le corps sans vie du marin a été repêché par les plongeurs de la PC à 10 mètres au large de ladite plage et à 7 mètres de profondeur", soulignant que "la victime a été évacuée vers la morgue du cimetière d'El-Alia". "Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres marins disparus", a-t-il précisé.

Pour rappel, un navire a coulé hier dimanche au niveau de la Baie d'Alger (les Sablettes), où 6 marins de l'équipage du navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le propriétaire, ont été secourus par les éléments de la Protection civile et des Gardes-côtes. Une opération de recherche et de sauvetage de trois (03) marins portés disparus suite au chavirement de leur embarcation au niveau de la baie d’Alger, a été déclenchée dimanche par une unité des Garde-côtes, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.