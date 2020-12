Les services des travaux publics de la wilaya de Jijel ont effectué plusieurs interventions pour la réouverture des routes fermées suite aux chutes de rochers et l’accumulation de la boue, engendrées par les intempéries qu’a connu la région au cours des dernières 48h, a-t-on appris dimanche, auprès de la direction locale du secteur. Selon la même source, plusieurs routes à travers la wilaya sont fermées ou difficile à emprunter suite aux chutes de rochers et l’accumulation de la boue depuis vendredi dernier. La sous-section des travaux publics de Taher a effectué plusieurs interventions pour la réouverture du chemin de wilaya (CW) n 142 à la localité Idlène dans la commune Chohna, a-t-on indiqué, faisant état de la mobilisation d’importants engins des entreprises privées en plus de brise-roches. Les agents de la maison cantonnière de la commune Selma Benziada sont intervenus pour la réouverture du CW 137 reliant les communes Selma Benziada et Iraguène Souissi au lieu dit "Fedj Errih", impraticable suite à l’accumulation de la boue, selon la même source. Pour rappel, les services des travaux publics s ont intervenus vendredi pour la réouverture de la route nationale RN43 reliant Jijel à Béjaia, précisément aux virages Taza suite aux chutes de rochers qui avaient engendré la fermeture partielle de cet axe routier. Plusieurs affaissements de routes ont été signalés dans la wilaya de Jijel et ont causé des perturbations dans le trafic routier notamment dans les communes de Taher, El Milia, Boudriaâ Benyadjis et Djimla, a-t-on encore rappelé.