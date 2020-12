Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé dimanche aux Algériens, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence "pourrait être prolongée d'une à trois semaines", nécessaires pour "reprendre les forces".

"Il y a près de deux mois, j'ai été transféré en urgence à l'étranger après ma contamination au coronavirus. Aujourd'hui, Dieu Merci, et grâce à nos médecins de l'hôpital central de l'armée et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison et cette période de convalescence pourrait prendre encore une à trois semaines, nécessaires pour que je reprenne mes forces", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter.

Soulignant que son éloignement du pays "ne signifie pas l’oublier", le Président Tebboune a assuré, dans ce contexte, qu'il "suit quotidiennement, heure par heure, tous les événements qui se déroulent dans le pays, donnant, au besoin, instructions à la Présidence".

Evoquant la voie politique tracée pour le pays et qu'il avait annoncée lors de la campagne électorale pour la Présidentielle de décembre 2019, et après avoir réitéré ses remerciements aux Algériens pour son élection à la magistrature suprême il y a une année, le Président de la République a indiqué avoir enjoint à la Présidence de la République de coordonner avec la commission chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral afin que le document en question soit prêt "dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours", en vue de "lancer le processus post-Constitution".

Abordant la situation sanitaire dans le pays dans le contexte de la propagation de l'épidémie de Covid-19, le président Tebboune s’est réjoui de la baisse du nombre de contaminations "de 1.300 cas par jour à environ 520 cas", adressant ses remerciements à "tous ceux qui ont concouru à la diminution de ce nombre".

Concernant le volet économique, M. Tebboune a soutenu que le budget alloué "montre que nous sommes sur la voie que nous avons tracée", soulignant qu'"aucun nouvel impôt n'a été introduit pour les citoyens à faible revenu".

Evoquant la situation politique dans la région, le président de la République a réaffirmé que "l'Algérie est forte et plus forte que certains ne le pensent", soulignant qu'elle est "inébranlable". Quant aux récents développements, "nous nous y attendions", a-t-il dit.

Pour ce qui est de la rentrée scolaire et universitaire, le président Tebboune a instruit le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que les walis de la République, d'"appliquer à la lettre, ce qui a été convenu pour les zones d'ombre, à savoir notamment, offrir des repas chauds et améliorer le transport scolaire", particulièrement dans le contexte des conditions climatiques actuelles, marquées par une baisse des températures et des chutes de neige et de pluie. Le président de la République a joint à la vidéo, une publication sur laquelle il a écrit "Dieu soit loué pour ce rétablissement intervenant suite à une épreuve. Puisse Dieu accorder aux malades la guérison, aux personnes décédées, Sa Sainte Miséricorde et réconforter leurs proches".

"Notre retour au pays est proche pour poursuivre l'édification de l'Algérie Nouvelle", a-t-il encore écrit. L'Algérie "demeurera toujours debout grâce à son grand peuple, à sa vaillante Armée, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et aux institutions de l'Etat", lit-on dans la publication.

Le 27 octobre, le Président Tebboune avait été admis à l'Hôpital central de l'armée à Ain Naadja à Alger. Le 28 du même mois, sur recommandation du staff médical, il avait été transfé ré en Allemagne pour des "examens médicaux approfondis".