L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont déploré dimanche plusieurs morts et blessés dans la région du Haut-Karabakh, s'accusant mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur. Ces accusations surviennent un mois après que les deux parties eurent déclaré une trêve dans leur conflit armé, dont le dernier épisode a débuté en septembre. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense et le Service de sûreté de l'Etat ont indiqué dans un communiqué conjoint que des soldats arméniens avaient attaqué à deux reprises des militaires azerbaïdjanais à Hadrout entre le 26 novembre et le 8 décembre, faisant quatre morts parmi les soldats et trois blessés dont un civil.

En parallèle, le ministère arménien des Affaires étrangères a affirmé dimanche que les forces spéciales azerbaïdjanaises avaient attaqué le 11 décembre à Hadrout et blessé six militaires arméniens. Le ministère russe de la Défense a signalé une violation du cessez-le-feu la veille, sans préciser qui avait ouvert le feu en premier. Les affrontements armés entre les deux pays du Caucase du Sud dans le Haut-Karabakh ont été suspendus le 10 novembre, quand la Russie a négocié un cessez-le-feu avec le déploiement de son propre contingent de maintien de la paix dans la zone de conflit.