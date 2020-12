Le nombre de cas d'infection au COVID-19 en Inde a atteint 9.884.100 lundi, avec l'enregistrement de 27.071 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données du ministère de la Santé.

Selon ces données, le bilan des décès s'élève à 143.355 après la mort depuis dimanche de 336 patients atteints de COVID-19.

Delhi, qui comprend la capitale New Delhi, a été l'une des régions du pays les plus touchées par l'épidémie. Au moins 1.984 nouveaux cas et 33 décès y ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de décès y a franchi la barre des 10.000, atteignant 10.014, pour un total de 607.454 infections.

Le pays compte encore 352.586 cas actifs, alors que 9.388.159 personnes ont été guéries jusqu'à ce jour, selon les dernières données du ministère.

Le gouvernement fédéral a continué de renforcer les installations de test dans tout le pays, un total de 154.566.990 tests ayant été effectués, dont 855.157 pour la seule journée de dimanche, indiquent les chiffres publiés lundi par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

En raison de la persistance de la pandémie, l'aviation civile du pays a décidé de maintenir la suspension des vols internationaux jusqu'à la fin de l'année. Vendredi dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi avait annoncé qu'un vaccin pourrait être prêt dans quelques semaines.