Les services de la wilaya d’Annaba ont élaboré un projet de plan opératoire en prévision de la campagne de vaccination contre le Covid-19, a affirmé dimanche le wali, Djameleddine Berimi dans une conférence de presse sur la situation épidémiologique dans la wilaya.

"La wilaya d’Annaba qui présente depuis trois semaines des indicateurs positifs de la situation épidémiologique a préparé en concertation avec les intervenants concernés les dispositions techniques, logistiques et organisationnelles pour la campagne de vaccination y compris la chaine de froid nécessaire", a indiqué le chef de l’exécutif local qui était accompagné des responsables des secteurs concernés.

Outre les capacités de froid des structures et unités sanitaires de la wilaya estimées à 322.152 litres, la wilaya a estimé les capacités de froid mobilisables des autres secteurs à 62 chambres froides de stockage à moins 18 degrés, a souligné de son côté le directeur de la santé, Abdenacer Daamache qui a relevé que ce plan opératoire prend en compte le défi de respecter la chaine de froid lors du transport et d u stockage du vaccin.

Il a également fait savoir que 64 unités sanitaires assureront la couverture de l’ensemble de la wilaya y compris les zones d’ombre en précisant que 20 structures du secteur de la jeunesse et des sports pourront être mobilisées pour la campagne de vaccination.

Les besoins de la wilaya en vaccin pour la première phase ont été estimés à 278.000 doses alors que la population des personnes atteintes de maladies chroniques et les personnels de la santé, des corps constitués et personnes se trouvant en milieux spéciaux a été évaluée à 139.000 personnes, selon la même responsable qui a ajouté que la seconde phase de vaccination intensive nécessitera 788.000 doses.

La situation épidémiologique dans la wilaya a connu durant ces trois dernières semaines un "recul notable" des cas d’infection et de décès avec ce dimanche la présence de 60 cas hospitalisés à travers les unités covid-19 de la wilaya soit un taux de 65 % d’occupation des lits, est-il indiqué.

Les cas de décès ont aussi reculé à 2 par jour contre 6 décès par jour durant la période de courbe montante de l’épidémie dans la wilaya, a-t-on relevé.

En dépit de ces préparatifs pour la campagne de vaccination, la vigilance et le respect des mesures préventives doivent être maintenus pour que ces indicateurs positifs de la situation épidémiologique persistent dans la wilaya, a notamment affirmé le wali.