La société Petro Air a annoncé dimanche le démarrage, durant le 1er trimestre 2021, de son complexe implanté dans la zone industrielle de Sidi Abed dans la commune de Tessala El Merdja (Alger) qui produira de l'oxygène médical et industriel.

En plus de l'oxygène, la société produira de l'Azote, de l'Argon ainsi que les mélanges de gaz spéciaux, a-t-elle précisé dans un communiqué.

La société annonce être en mesure de couvrir "60% des besoins du marché national" grâce à cette production.

Pour cela, elle s'est dotée "d'équipements de haute technologie et de grande performance de dernière génération", selon le communiqué