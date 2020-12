Près de 250 opérations chirurgicales seront effectuées gratuitement à travers les trois grands hôpitaux de Bechar, dans le cadre des journées chirurgicales du secteur de la Santé, qui ont débuté dimanche au centre anticancéreux (CAC).

"Des interventions chirurgicales sur différentes pathologies, chirurgie générale, ophtalmologie, pédiatrie et chirurgie réparatrice, sont programmées lors de ces journées qui s’étaleront jusqu’au 17 décembre courant", a affirmé Mustapha Ijjar, responsable local du secteur de la Santé et de la Population. Ces interventions chirurgicales, qui seront réalisées par des spécialistes exerçant à travers la wilaya, avec la contribution du personnel médical et paramédical local, auront lieu au niveau des blocs opératoires des hôpitaux "Tourabi Boudjemaa" et "Mohamed Boudiaf" et celui du CAC, a-t-il ajouté. Des consultations médicales spécialisées gratuites sont également prévues au profit des malades, notamment ceux des régions éloignées de la capitale de la Saoura, à la faveur de cette action bénévole des spécialistes locaux, a souligné M. Ijjar.

Ces journées chirurgicales, premières du genre a être organisées par le secteur de la santé et les mêmes spécialistes, et dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Bechar, interviennent en signe de solidarité des spécialistes locaux et des personnels médical et paramédical du secteur de la santé, en marge du dispositif de lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-il relevé.

D’importants moyens et équipements médicaux ont été mobilisés pour la concrétisation des objectifs de ces journées, accueillies favorablement par de nombreux malades et leurs familles.