Les crises cardiaques touchent les femmes différemment que les hommes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale PLOS ONE. Le taux de mortalité chez les femmes ayant survécu à un infarctus aigu du myocarde(IAM) dépassent celui des hommes.

Les chercheurs de l'Université Technique de Munich (TUM), en Allemagne ont mené une étude avec 4 100 participants pour évaluer les maladies cardiaques chez les hommes et les femmes.

Les résultats de l'étude ont dévoilé que l'année après une crise cardiaque, les femmes étaient 1,5 fois plus susceptibles de mourir, par rapport aux hommes dans le même cas clinique.

L'équipe de chercheurs encourage donc les professionnels de santé à suivre plus minutieusement les femmes ayant eu un infarctus, surtout la première année après celui-ci.

"Les médecins traitants doivent être parfaitement conscients de la situation sociale de ces femmes et essayer de leur fournir du soutien. Particulièrement lorsqu'il existe des signes de dépression, les médecins de famille doivent être vigilants", a déclaré le professeur Georg Schmidt, auteur de l'étude.

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L'étude a permis de mettre en avant plusieurs sortes de différences entre les hommes et les femmes. En effet, l'homme serait plus sujet à l'infarctus du myocarde, assez simple à traiter, en agrandissant l'artère sanguine bouchée. Les femmes sont plus susceptibles d'être touchées par des maladies coronaires diffuses, plus compliquées à soigner par opérations chirurgicales.

En général, les accidents cardiaques se produisent plus tard, dix années après les hommes atteints, et chez des femmes souvent touchées par d'autres pathologies comme le diabète ou la dépression, qui semble être un facteur de risque.

DES SYMPTÔMES MOINS VISIBLES

Les chercheurs ont aussi observé que les femmes ne développent pas les mêmes symptômes que les hommes et qu'ils sont surtout moins détectables.

"Au quotidien, les femmes doivent souvent faire face à des attentes différentes que les hommes après une crise cardiaque. On s'attend à ce qu'elles soient plus rapidement sur pieds, ce qui peut les rendre sujettes à plus de stress", explique le professeur Schmid.

D'autres études doivent être mises en place pour déterminer le rôle des facteurs psycho-sociaux sur la santé cardiaque des femmes. « De plus amples recherches seraient nécessaires pour évaluer s'il existe aussi d'autres raisons pour expliquer les différences entre hommes et femmes face à cette maladie, peut-être des raisons biologiques », conclut l'auteur de l'étude.