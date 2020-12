Deux (02) personnes ont trouvé la mort et sept (07) autres ont été blessées samedi dans 05 accidents de la route survenus dans différentes régions du pays, a indiqué dimanche un bilan des services de la Gendarmerie nationale.

Les cinq accidents ont été enregistrés au niveau des wilayas de Mostaganem, Bordj Bouarréridj, Batna, Mila et Sétif, a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la contrebande, les unités de la gendarmerie nationale ont saisi dans des opérations distinctes, 02 quintaux de tabac à chiquer, 58.560 paquets de la même matière, 5.632 unités de boissons alcoolisées, 877 cartouches de cigarettes, 4.480 cartouches de tabac pour narguilé (chicha), 70 barres métalliques pour chemin de fer, et 40 téléphones mobiles.

La même source fait état de la saisie d'un montant de 1.249.300 DA et de 09 moyens de transport, en sus de l’arrestation de 13 individus au niveau de 8 wilayas, à savoir Adrar, Oum El Bouaghi, Tébessa, Djelfa, Sétif, Skikda, Oran et Ourgla.