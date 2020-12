Quelque 810 foyers des zones d’ombre de la wilaya de Djelfa ont été raccordés au réseau de distribution de gaz naturel, durant l’année en cours, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de l’énergie et des mines. Selon la responsable du secteur, Khadidja Seghir, une enveloppe de 256 millions de DA a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets de raccordement ayant concernés des foyers situés en zones d’ombre relevant de cinq communes de la wilaya.

Ces 810 foyers raccordés sont repartis sur les régions d’"Oued Sder" de la commune d’Ain Ibel, "Hdjar El Maleh" dans la commune d Ain Maabed, "El Mesrane" à Hassi Bahbah et les régions d’"El Bordj" et "El Harbate" dans la commune de Selmana. Mme. Seghir a fait, aussi, part d’autres projets en cours de réalisation pour le raccordement de 983 foyers à travers des groupements d’habitations relevant des zones d'ombre, et dont le taux d’avancement est "appréciable", a-t-elle précisé.

Ces projets, prévus à la réception "prochainement", ont été inscrits au titre du programme 2019, du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ils concernent les régions de "Forse", "Ben Hamed", et "El Mkissia" dans la commune de Taadmit, "Touazi" et "El Hammam" dans la commune de Charef, et "Dhaya Selouine" dans la commune Mliliha.