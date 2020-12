Pas moins de 220 projets inscrits au profit des habitants des zones d’ombre de la wilaya de Médéa ont été concrétisés, contribuant, ainsi, à améliorer les conditions de vie des résidents de ces régions, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Les projets concrétisés touchent essentiellement l’adduction en eau potable d’un nombre appréciable de villages et hameaux isolés, répartis à travers plusieurs communes, outre la prise en charge du volet assainissement et l’aménagement de routes de désenclavement, facilitant le déplacement des habitants de ces zones d’ombre et contribuer au développement de petites activités agricoles et d’élevage, a-t-on indiqué.

Toujours selon la même source, 57 autres projets, couvrant divers domaines, sont "en cours" de réalisation au niveau de zones d’ombre relevant de plusieurs localités de la wilaya, alors qu’un nombre similaires de projets "sera mis en chantier, dans les tous prochains jours", a-t-on précisé.

Par ailleurs, une quarantaine de projets supplémentaires ont été également inscrits, à l’issue des visites d’inspections menées par le chef de l’exécutif au niveau de c ertaines communes, en vue de prendre en charge les problèmes d’eau, d’assainissement ou d’électrification soulevés par les habitants de ces régions situés dans les dites communes, a-t-on ajouté.