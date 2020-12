Une opération d'exportation de gaz industriels vers la Tunisie a été lancée par la Société algérienne privée spécialisée dans la production de gaz industriels (Calgaz-Algérie), implantée à Ouargla, a-t-on appris dimanche des responsables de cette entreprise.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'un contrat de partenariat à long terme portant sur l'exportation vers la Tunisie de gaz industriels, à savoir l'azote et l'oxygène liquéfiés, a précisé à l'APS le directeur de l'unité d'Ouargla de Calgaz-Algérie, Nadjib Khedim.

Il s'agit de la deuxième action du genre après celle effectuée l'an dernier pour approvisionner la Libye en gaz industriels (27.000 litres d'oxygène et azote liquéfiés), utilisés dans divers secteurs, tels que l'industrie agro-alimentaire et la santé, a affirmé le responsable.

Calgaz-Algérie est une entreprise qui assure, à travers ses deux unités d'Ouargla et Laghouat, la production, la commercialisation et la distribution des gaz de l'air sur tout le territoire national. Elle s'emploie à accompagner le développement économique du pays dans les domaines pétrolier, gazier, pétrochimique et autres, selon une présentation de l'entreprise. L'approvisionnement des structures hospitalières en oxygène liquide fait partie des missions de l'entreprise qui dispose d'une capacité de production journalière de 334 tonnes, ainsi que d'une large flotte de distribution pour assurer l'acheminement de ses produits vers ses clients, est-il précisé.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), l'entreprise a alimenté, à titre gracieux, 256 structures hospitalières dans 36 wilayas du pays avec une quantité de 1.130.000 litres d'oxygène médical, pour répondre à leurs besoins en la matière, dans le cadre d'une large action de solidarité menée depuis le début de la crise sanitaire, a rappelé le directeur de son unité d'Ouargla.