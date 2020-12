"Le cahier de charges en question sera élaboré par le Trésor public, les banques publiques et les entreprises industrielles publiques", a indiqué M. Benabderrahmane à la presse, en marge d'une cérémonie consacrée au lancement officiel du portail électronique du ministère.

"Le conditionnement de l’aide aux entreprises est une pratique universelle", a-t-il tenu à préciser, expliquant que cela permettra à l’Etat de faire des évaluations périodiques sur la manière dont ces crédits sont utilisés par leur bénéficiaires.

"Nous tenons à préserver le tissu industriel national et toutes les entreprises publiques ou privées seront accompagnées par l’Etat d’une manière ou d’une autre mais nous serons très regardants sur le mode de gouvernance et sur le ma nagement de ces entreprises", a affirmé le ministre, ajoutant que l’Etat doit s’assurer que l’argent consacré pour ces entreprises sera utilisé à bon escient.

Selon ses propos, l’objectif était de relancer les entreprises économique à travers un accompagnement effectif qui leur permettra de surmonter le problème de l’endettement structurel qui entrave leur développement.

Le ministre a admis que les opérations d’assainissement effectuées dans le passé n’ont pas porté leurs fruits.

Preuve en est: les entreprises publiques demeurent déficitaires d’où l’impératif, pour lui, de changer les anciennes méthode de soutien aux entreprises.

"Il y a eu effectivement des entreprises nationales qui ont bénéficié d’un fonds d’assainissement qui dépassait les milles milliards de dinars depuis une dizaine d’années, mais leur situation actuelle n’est pas reluisante", a-t-il regretté, expliquant cela par le fait que l’Etat, à l’époque, ne leur avait pas exigé des conditions rigoureuses les obligeant à adapter leur gouvernance aux conditions du marché.

"Mais, dorénavant, il n’y aura plus de versement d’aide financière sans une révision préalable du mode de gouvernance des structures de ces entreprises qui doit être adapté aux besoins du marché algérien mais surtout à la qualité de la production qui va être des tinée à l’exportation", a-t-il conclu.