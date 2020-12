Des recherches sont toujours en cours pour retrouver 3 marins disparus suite au naufrage d'un navire, type sardinier, survenu dimanche matin au niveau des Sablettes (Baie d'Alger), a indiqué à l'APS, le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile de la wilaya d'Alger, Khaled Benkhalfallah, annonçant que 6 marins de l'équipage du navire ont été secourus.

Selon le même responsable, un navire a coulé dimanche à 3h15 du matin au niveau de la Baie d'Alger (les Sablettes), où 6 marins de l'équipage du navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le propriétaire, ont été secourus par les éléments de la Protection civile et des Gardes-côtes.

Les recherches sont en cours pour retrouver 3 autres disparus, a-t-affirmé.

A cet effet, un bateau de sauvetage, 4 plongeurs, un camion de la protection civile et 3 ambulances ont été mobilisés, a-t-il ajouté, soulignant que les circonstances de l'accident restent indéterminées.