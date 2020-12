Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 197 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile.

Les blessés ont été pris en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures de santé, indique la même source. Les secours de la Protection civile sont intervenues, par ailleurs, pour prodiguer des soins de première urgence à quarante-une (41) personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains dans les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger, Laghouat, Annaba, Mostaganem, Blida, M'Sila, El-Bayadh, Constantine, Médéa et Tipaza. Les secours de ce même corps ont souligné, toutefois, le décès d'une jeune femme âgée de 28 ans asphyxiée par ce monoxyde de carbone émanant du chauffe bain de son domicile au lieu-dit douar Ouled Hamou commune de Sobha, dans la wilaya de Chlef.

Les services de la PC sont également intervenus pour l'extinction de 9 incendies urbains, industriels et divers dans les wilayas d'Alger, Aïn Defl a, Jijel, Tébessa, Sétif, Médéa, El Oued et Blida.

Le plus important incendie a causé la mort d’un nourrisson carbonisé âgé de 6 jours suite à un feu déclaré à l'intérieur d’une habitation au lieudit haba commune de Reguiba, dans la wilaya d'El Oued.La protection civile est intervenue pour le sauvetage notamment de 14 personnes cernées par les eaux suite à la crue d'oued Sibous commune de chihani.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 125 opérations de sensibilisation à travers 29 wilayas (113 communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.Ils ont également effectué 139 opérations de désinfection générale à travers 29 wilayas (71 communes), qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 569 agents, tous grades confondus, 92 ambulances et 66 engins ont été mobilisés.