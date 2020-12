Le programme de la caravane, organisée par l'Association "Amis de Miliana" d'arts et de culture (wilaya d'Ain Defla) a permis aux adhérents de l'association et de chercheurs en archéologie de plusieurs universités du pays de visiter le monument archéologique du fort de Taza, dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, qui fut une des forteresses de la résistance menée par le fondateur de l'Etat algérien moderne contre l'armée coloniale française.

Lors de cette visite, d’amples explications ont été fournies sur les fouilles qui ont eu lieu sur le site de ce fort durant la période de 2001 à 2019 sous la supervision de l’archéologue de l’université d’Alger 2, le professeur Azzeddine Bouyah iaoui.

Les membres de la caravane ont également visité le siège de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels à Bordj émir Abdelkader, où ils ont été informés des missions de cet organisme chargé de la protection et de la valorisation du site archéologique du fort historique Taza, a indiqué M. Messai.

L'organisation de cette caravane a pour objectif de faire découvrir les sites archéologiques témoins de la résistance populaire conduite par l'Emir Abdelkader dans les wilayas d'Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret et Mascara, a-t-on souligné.

Une visite pédagogique sera prochainement organisée sur les sites archéologiques qui relatent la résistance du fondateur de l'Etat algérien moderne dans la ville de Miliana (Ain Defla) au profit de cadres de l’Office et d'adhérents de plusieurs associations activant dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, a-t-on annoncé.