Les travaux de raccordement en gaz naturel de six communes de la wilaya de Médéa "seront lancés, avant la fin de l’année en cours", a annoncé samedi le wali, Djahid Mousse. "Le lancement des travaux de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel des communes Si-Mahdjoub, Ouled-Bouaachra, Hannacha, Bouaichoune, Sidi-Ziane et Robeia" interviendra, d’ici une dizaine de jours", a indiqué le chef de l’exécutif, lors de l’émission, "l’invité du jour " de radio "Titteri". Il a ajouté qu’une importante agglomération urbaine relevant de la commune de Zoubiria, en l’occurrence "Gouia", sera raccordée également au réseau de distribution local de gaz nature. Plus de 8.000 foyers, ventilés à travers ces communes de l’ouest et l’est de la wilaya, seront raccordés, à la faveur de ce projet, tant attendu par les habitants de ces localités. M. Mousse a annoncé, en outre, la mise en service "prochaine" du réseau de distribution de gaz naturel qui va alimenter les localités de Tablat, Baata, El-Aissaouia et Mezghena, au nord-est de Médéa.