Une série de mesures destinées à prévenir les risques liés aux intempéries et aux inondations vient d’être prise dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

La cellule de communication de la wilaya a fait état, à ce propos, de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels en cas d’urgence au cours d’une réunion présidée par la wali, Lounès Bouzegza, en présence des chefs de daïra, des directeurs des secteurs de l’énergie, du commerce, des travaux publics, des ressources en eau, de la protection civile, de l’éducation, de la santé, du président de la section locale du Croissant rouge algérien (CRA) et du commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA). Selon les mêmes services, le chef de l’exécutif de wilaya a insisté sur la poursuite des actions d’entretien régulier, du traitement des "points noirs" et le curage des avaloirs et des réseaux d’assainissement. De son côté, la directrice des travaux publics, Saliha Akab, a indiqué que le parc de l’équipement du secteur vient d’être renforcé par 6 chasse-neiges, 3 tracteur s, 5 niveleuses et 10 camions, ajoutant que 80 tonnes de sel ont été acquises pour les opérations de déneigement.

Ces engins s’ajoutent aux 5 autres déjà existants et permettront d’enlever avec plus d’efficacité la neiges, a déclaré la même responsable. Pour leur part, les directeurs de l’énergie, de la protection civile, du commerce et des ressources en eau ont assuré que leurs unités sont prêtes à intervenir en cas d’urgence liée aux intempéries.