Des partis politiques ont condamné, samedi, la normalisation par le Maroc de ses relations avec l'entité sioniste, moyennant la reconnaissance par le Président américain sortant de la souveraineté marocaine sur les territoires sahraouis occupés, qualifiant ce pas de faute "stratégique" commise au détriment du droit de la nation musulmane et celui du peuple palestinien en particulier.

Dans ce cadre, le parti du renouveau algérien (PRA) a condamné fermement cette "lâche" normalisation qui dénote la faillite du Makhzen qui prétendait apporter son soutien à la cause palestinienne et la vileté de ce régime qui lève le voile sur ses véritables intentions expansionnistes, à tout prix même au détriment de son honneur et de la volonté de son peuple et des peuples de la régions en général ainsi que sa conspiration avec le président sortant Donald Trump, par ain de la normalisation et du projet du Nouveau Moyen-Orient, indique le parti dans un communiqué.

Le PRA a appelé l'ensemble des peuples arabes, notamment le peuple marocain frère, à faire face à ces complots ourdis par les régimes ayant trahi le serment de leur peuple mais aussi la nation". De son côté, le mouvement El-Islah a dénoncé fermement la poursuite de la répression marocaine notamment après la normalisation du Makhzen avec l'entité sioniste au détriment du peuple palestinien contre l'annonce par l'administration du président américain sortant de son soutien au Maroc dans l'occupation du Sahara occidental".

Le parti a également saisi l’occasion pour dénoncer l’annonce faite par le président américain sortant, Donald Trump, laquelle «défie les résolutions de la Légalité internationale, notamment la récente décision de l’UA, en sus de constituer une violation ignoble des droits du peuple sahraoui qui continue à lutter pour sa cause juste qui fait l’objet d’un soutien international et populaire croissant".

Le Mouvement El Islah a réitéré, dans ce sens, son "soutien total et inconditionnel" à la cause palestinienne juste, affirmant son adhésion aux positions "honorables et impartiales" de l’Etat algérien vis-à-vis de la question palestinienne et de tous les dossiers y afférents.

Le parti s’est engagé à continuer "à défende" ces deux causes, par toutes les voies légales possibles et à partir des différentes tribunes politiques et populaires.

Dans le même contexte, le parti "Voix du peuple" a dénoncé le recours du régime marocain à la normalisation des relations avec l’entité sioniste, sous le poids des conditions politiques et économiques qu’il traverse".

Par cette démarche, le Maroc "commet une erreur stratégique contre la Nation musulmane en général et le peuple palestinien en particulier, une démarche en faveur de l’entité sioniste, que l’histoire retiendra pour les nouvelles générations".

Il s’agit, selon cette formation politique, «d’un projet sioniste abject visant à laisser la région en proie à la discorde et à l’instabilité, en sus de délégitimer la cause palestinienne».

"Nous avons pleinement confiance que la majorité écrasante du peuple marocain rejette cette démarche entreprise par le régime du Makhzen, et que la plupart des forces politiques marocaines viendraient s’y opposer", ajoute le communiqué, notant que la reconnaissance du président américain sortant de la prétendue souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui à ce timing précis ne "remettra pas en cause le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination reconnu mondialement ni les résolutions onusiennes et régionales y afférentes". Pour cette formation politique l’accord entre le Maroc et l’entité sioniste "renvoie à la théorie de la terre contre la paix, mais il s’agit pour cette fois-ci du Sahara Occidental et non de la Palestine», exhortant la nouvelle administration américaine «à assumer ses responsabilités morales et juridiques envers le peuple sahraoui, à travers l’application des résolutions de l’Onu consacrant le droit à l’autodétermination».

La Voix du peuple a plaidé, en outre, pour l’intensification de l’action diplomatique algérienne pour «préserver les intérêts de l’Algérie. La zaouïa Ceikh Saïd Ben Makhlouf el Hidjazi de Sétif a dénoncé la normalisation entre le régime marocain et l’entité sioniste, mettant en garde contre «la gravité d’une telle démarche et son impact sur nos frères sahraouis».

A cette occasion, la zaouïa a réaffirmé son soutien «absolu» aux autorités supérieures du pays et conforté leurs «honorables positions historiques».